17. 12. 2012 |Martin Drtina, Klára Bílá, ak |Zprávy z domova

Neúspěšní kandidáti do přímých prezidentských voleb Tomio Okamura a Vladimír Dlouhý se dnes mají rozhodnout, jestli se obrátí na Ústavní soud. Poté, co je ministerstvo vnitra odmítlo do voleb zaregistrovat, protože nenasbírali dostatečný počet podpisů, jim za pravdu nedal minulý týden ani Nejvyšší správní soud.