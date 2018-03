24. 5. 2016 |Tereza Kadrnožková |nepoužívat - Věda

Patnáct procent současné evropské civilizace si v sobě nese geny lovců mamutů. Vychází to z výzkumu mezinárodního vědeckého týmu, do jehož práce se zapojila Akademie věd České republiky a brněnská Masarykova univerzita. Lovci mamutů převládali v Evropě před více než třiceti tisíci lety, jejich pozůstatky proto archeologové našli také v Dolních Věstonicích. Čeští vědci poskytli kolegům ze zahraničí vzorek více než třicet tisíc let staré kostry až po mnohaletém váhání, nechtěli ho totiž znehodnotit.