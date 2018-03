1. 8. 2016 |Pavlína Nečásková |Zprávy ze světa

Turecko žádá co nejrychlejší zavedení bezvízového styku do zemí Evropské unie. Pokud jeho občané do října nebudou moct po nejstarším kontinentě volně cestovat, odstoupí prý od dohody o migrantech. V rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung to řekl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu.