3. 4. 2016 |Jan Kaliba, Stanislav Zbyněk |Fotbal

Velebit politiky, to asi nikdy nepřijde úplně do módy. Ale v pražských Vršovicích byl tenhle nevšední zážitek k mání. Fotbalisté Bohemians tam totiž při porážce 0:1 s Libercem odehráli první ligový zápas poté, co pražští zastupitelé schválili odkup stadionu a tím zřejmě i setrvání klubu na tradičním místě.