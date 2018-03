domácí vězení

19. 8. 2015 | ČTK |Zprávy ze světa

Hendikepovaný atlet Oscar Pistorius měl v pátek opustit vězení v Pretorii, kde si odpykal šestinu z pětiletého trestu za zabití přítelkyně z nedbalosti. Jihoafrické ministerstvo spravedlnosti však dnes oznámilo, že rozhodnutí o jeho propuštění do domácího vězení ještě musí přezkoumat zvláštní komise. A ta to pravděpodobně do pátku nestihne.