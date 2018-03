Dominik Duka

23. 11. 2015 |Jana Čermáková, Simona Bartošová |Zprávy z domova

Někteří věřící kritizují páteční mši v Lánech. Zhruba 50 lidí se podepsalo pod otevřený dopis kardinálu Dominiku Dukovi, který sloužil bohoslužbu v lánském kostele za zlepšení prezidentova zdraví a za to, aby s rozmyslem reprezentoval tento stát. Signatářům se nelíbí hlavně symbolické spojování katolické církve s prezidentským úřadem a poukazují i na to, že mše následovala jen několik dní poté, co prezident promluvil 17. listopadu na shromáždění za přítomnosti představitelů Bloku proti islámu.