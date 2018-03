17. 12. 2016 | ČTK |Zprávy z domova

Do Vánoc zřejmě nezachumelí, teploty v závěru roku by se přes den měly dál držet slabě nad nulou a v noci bude mrznout. Od ledna by se pak mělo mírně ochladit. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).