domov důchodců

2. 3. 2016 |Monika Tomášková |Zprávy z domova

Z Pradědu až do Prahy míří cyklistický závod seniorů. Téměř 400kilometrovou trasu se důchodci pokusí zdolat, aniž by opustili teplo domovů. Závodí totiž na rotopedech. Čas na to mají do konce dubna. Cyklistický tým sestavili i v domově seniorů v Náměšti na Hané. Věkový průměr družstva je 85 let.