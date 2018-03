3. 12. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Několik desítek Čechů a Slováků odešlo bojovat na východ Ukrajiny. Přidali se ale k proruským separatistům v oblasti Donbasu. Riskují životy a připravili se i o možnost návratu do vlasti, kde jim hrozí postih. Stálo to za to? ptá se slovenský list Denník N. Jejich reportér Tomáš Forró strávil s československými žoldnéři více než dva týdny.