25. 2. 2010 |Milan Kopp, Jan Herget |Zprávy z domova

Stávka dopravních odborů v pondělí s největší pravděpodobností bude. Odboráři chtějí, aby návrh na nižší zdanění zaměstnaneckých výhod podala vláda. Jen ta může totiž sněmovnu požádat o zkrácené projednání zákona. Kabinet Jana Fischera by to ale musel stihnout do zítřka.