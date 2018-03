dopravní podnik

31. 3. 2014 |Adam Vlček |Regiony

Plzeňské městské dopravní podniky spouští od 1. dubna dopravu na zavolání. Služba je určena lidem starším 70 let a zdravotně postiženým. Senioři starší 60 let také budu mít vstup zdarma do bazénu v Lochotíně.