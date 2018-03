dopravní policie

5. 4. 2014 |Petr Jansa, Vojtěch Man |Zprávy z domova

Bez přilby loni na českých silnicích zemřelo 48 cyklistů a více než 300 se těžce zranilo. S ochranou hlavy to bylo přitom 10 mrtvých a stovka zraněných. Je to jasný argument, proč jezdit na kole s přilbou, i když to pro dospělé není povinné.