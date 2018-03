27. 8. 2013 |Petr Medek, Michaela Vydrová |Zprávy z domova

Dopravní výchova se od září vrátí do škol. Povinná bude na základních školách, dostat by se měla i do mateřských škol. Od 90. let její význam upadal, přetrvala jenom občasná návštěva dopravních hřišť. Jak školáky naučit základy pravidel na silnicích, dnes zveřejní ministerstvo dopravy.