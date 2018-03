10. 2. 2017 |Jitka Hanžlová |Zprávy z domova

Česká republika chce nové bloky jaderných elektráren. V těchto dnech jedná ministerstvo průmyslu a obchodu se zájemci, kteří by se do této obří investice chtěli pustit. V pátek by předběžná jednání se šesti investory měla skončit.