29. 10. 2016 |František Kuna, Nikola Šrámková |Hokej

Nekuřáci většinou nemají dobré vzpomínky na to, když si dají doutník. Existuje ale i opačný případ, a to u hokejistů Litvínova. Mistrovský titul před rokem a půl slavili v Třinci právě s doutníky v ústech, teď si na to mohli po extraligové výhře na ledě Ocelářů znovu vzpomenout.