21. 10. 2016 |Lenka Jansová |Zprávy z domova

Zabránit pančování vína při prodeji a omezit černý trh, to jsou hlavní cíle vládní novely vinařského zákona. Za falšování vína by měla hrozit pokuta až 50 milionů korun, teď je to maximálně 5 milionů. Novinka také zpřísňuje podmínky dovozu a prodeje sudového vína. To se nebude moct prodávat jinde než u výrobců nebo dovozců a zakáže se prodej vína z automatů.