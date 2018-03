28. 2. 2017 |Anna Kottová |Vesmír

Americká soukromá společnost SpaceX chce příští rok vyslat na cestu kolem Měsíce dva své zákazníky. Zájemci už zaplatili zálohu na let. V pondělí to oznámil zakladatel firmy Elon Musk. Cestu podniknou amatérští kosmonauti v lodi Dragon 2, kterou do vesmíru vynese nová raketa Falcon Heavy.