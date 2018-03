8. 8. 2016 | ČRo |Regiony

Do tendru na prodej pražské Invalidovny nepřišla žádná nabídka. Barokní budova se proto dražit nebude, informoval v pondělí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Invalidovna se prodávala za téměř 640 milionů korun. Aukce by se uskutečnila jen tehdy, pokud by se přihlásilo více zájemců.