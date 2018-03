druhá liga

18. 10. 2012 |Tereza Jelínková, Jan Suchan |Fotbal

"Není liga jako liga", zpívá se v upoutávce na nejvyšší fotbalovou soutěž v Česku a nejenom fanoušci na stadionech to mohou pravidelně poznávat. Zatímco Gambrinus liga se těší stálému zájmu médií i sponzorů, o té druhé to platí obráceně. Týmy, které postup do lepší soutěže nakonec vybojují, do ní třeba kvůli financím nemohou, a tak sportovní forma dávno není úplně rozhodující. Je proto dobré, aby byly obě soutěže i nadále profesionální?