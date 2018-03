30. 4. 2016 |Jaroslav Skalický, dab |Ekonomika

Největší dopravní letadlo na světě začíná létat pravidelně do Česka. Letecká společnost Emirates nasazuje od 1. května obří Airbus A380 na linku z Dubaje do Prahy. Stroj s kapacitou 519 cestujících na ní bude létat každý den. V Dubaji budou mít pasažéři možnost přestoupit na spoje do Asie, Afriky i Austrálie.