14. 1. 2014 |Stanislav Janalík |Ekonomika

Havířovská radnice láká investory do nové průmyslové zóny. I když mají být pozemky připraveny až v březnu, už teď proběhlo několik jednání s prvními zájemci. Za několik měsíců by tak v areálu bývalého dolu Dukla mohly vznikat nové výrobní haly. Šance to může být hlavně pro mnohé obyvatele, kteří nemají práci.