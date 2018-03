14. 2. 2017 |Michal Malý |Zprávy z domova

VIDEO: Z Jaderné elektrárny Dukovany energetici vytáhli obří generátor. Je to klíčové zařízení, které vyrábí elektrický proud. 174 tun těžký kolos pojede 447 kilometrů na hloubkovou kontrolu k výrobci do Plzně. Generátor vyjede v úterý večer, projede přes tři kraje a do Plzně dorazí v pátek brzy ráno.