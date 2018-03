důl Paskov

1. 4. 2014 |Martin Knitl, kov |Regiony

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) dnes míří k Dolu Paskov, který se nachází u Frýdku-Místku. Horníkům by měl Mládek sdělit, jaké jsou představy státu o útlumu těžby uhlí, a co tedy mohou zaměstnanci očekávat do budoucna. Na šachtách v dole pracují více než dva tisíce horníků. Společnost OKD dala už dříve jasně najevo, že s těžbou ve ztrátovém dole do budoucna nepočítá.