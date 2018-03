Dunaj - Odra - Labe

20. 3. 2014 |Veronika Sedláčková, Veronika Neprašová, kap |Ekonomika

Česko by se nemělo pouštět do ambiciózního dopravního projektu - kanálu Odra-Dunaj-Labe - dokud nebude jisté, že se do něj zapojí také okolní země. Řekl to dnes šéf resortu dopravy Antonín Prachař z hnutí ANO. Vizi prosazuje prezident Miloš Zeman, podle nějž by se mezinárodní kanál mohl stát důležitou dopravní tepnou a měl by prý ekologický přínos. Kritici oponují, že se jedná o megalomanský projekt, který naopak poškodí životní prostředí.