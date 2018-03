Dušan Lajović

15. 11. 2013 |Martin Charvát, Petr Král, Marek Augustin |Tenis

Čeští tenisté by rádi poprvé v historii obhájili triumf v Davisově poháru, zatímco Srbové by ho na domácím kurtu chtěli vyhrát podobně jako v roce 2010. Tato přání jsou samozřejmě v přímém konfliktu. A k většímu napětí přispěje i to, že ani jeden tým není jednoznačným favoritem. A to ani v případě, že za Srby nastoupí v úvodním utkání Novak Djoković.