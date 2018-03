duševní zdraví

10. 10. 2011 |Pavla Dluhoschová |Zprávy z domova

Víte, jak v praxi vypadá taneční nebo hudební terapie? Anebo co je to psychokino? Dnes to můžete zjistit. Na oslavách Světového dne duševního zdraví, které pořádá Pražská vysoká škola psychosociálních studií.