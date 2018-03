Dvůr Králové nad Labem

24. 5. 2016 |Václav Plecháček |Regiony

Ve Dvoře Králové nad Labem by v budoucnu mohl vzniknout nový dopravní terminál. Zastavovaly by tam nejen autobusy, ale také vlaky, které zatím do města vůbec nezajíždějí. Využívaly by koleje, které momentálně slouží jako vlečka. Podle železničářů je ale záměr ekonomicky neefektivní.