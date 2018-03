Dynamo České Budějovice

1. 4. 2013 |Jan Kaliba, Tereza Jelínková |Fotbal

Devět kol do konce a v tabulce fotbalové Gambrinus ligy nenajdeme nikoho v trháku ani žádného odpadlíka. Boj o titul i záchranu bude letos extrémně vyrovnaný a rozhodnou detaily. Plzeň i Sparta v čele mají vcelku srovnatelně kvalitní týmy, propastné rozdíly nejsou ani mezi mužstvy, která usilují o ligové přežití. O to více vystupují do popředí schopnosti trenérů. Nikoli naučit hráče fotbalovým dovednostem, na to je trochu pozdě. Ale vymáčknout z nich právě teď to nejlepší.