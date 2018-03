14. 9. 2015 |Vojtěch Berger, mkp |Zprávy ze světa

Ještě před pár měsíci plnily stránky evropských novin příběhy takzvaných džihádistů. Mladí muži, ale někdy i dívky, kteří opouštějí západní Evropu a přidávají se k radikálnímu hnutí Islámský stát v Sýrii nebo Iráku. Současná uprchlická vlna do Evropy ale pozornost obrátila jinam. K desítkám tisíc lidí, kteří naopak právě z bojových zón Islámského státu prchají. Džihádismus ale neskončil, a nemělo by na něj zapomínat ani Česko. V rozhovoru pro Český rozhlas to říká Haras Rafiq, šéf britského institutu pro výzkum extremismu Quilliam.