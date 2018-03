25. 10. 2016 |Filip Nerad |Zprávy ze světa

Zhruba dva tisíce lidí odmítá opustit uprchlický tábor u Calais zvaný Džungle, který začaly včera vyklízet francouzské úřady. Nechtějí odejít z místa, odkud je to nejblíž do země, kam se všichni touží dostat - do Británie. Pro naprostou většinu z nich je to přitom zcela nesplnitelný cíl. Dál tak zůstávají v táboře na severu Francie a kromě nejisté budoucnosti se musí vyrovnávat i s klesajícími teplotami, na které mnozí nejsou vybaveni.