28. 3. 2016 |František Kuna, Jakub Knoll |Hokej

Hokejové fanoušky čeká nejnapínavější část celé sezony. Nejlepší čtyři týmy postupně rozehrají boj o titul, jiné čtyři celky začnou od zítřka soutěžit o účast v dalším extraligovém ročníku. O záchranu bojují Litvínov a Karlovy Vary, naopak o návrat mezi elitu usilují Slavia a Jihlava. Jenže pokud by se jim to povedlo, zatím není jasné, kde by nejvyšší domácí soutěž hrály.