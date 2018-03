25. 11. 2016 |David Nyč - NEPOUŽÍVAT, Radek Šamša |Fotbal

Fotbalisté Liberce nevstupovali do předposledního utkání kola základní skupiny Evropské ligy v ideálním rozpoložení. Do té doby se mužstvu herně nedařilo, ve třech předchozích zápasech nevstřelilo ani gól, jenže tentokrát jako by si hráči Slovanu řekli dost. Ázerbájdžánský Karabach porazili na domácím hřišti vysoko 3:0 a nečekaně se vrátili do hry do postup do play-off.