9. 10. 2011 |Jakub Šídlo |Ekonomika

Evropa přijala společnou měnu předčasně. Rozpad eurozóny by byl ale i pro Česko nejhorší možnou variantou dalšího vývoje. V České televizi to prohlásil někdejší ministr průmyslu a poradce banky Goldman and Sachs Vladimír Dlouhý.