elektromobil

18. 2. 2017 |Matěj Skalický |Ekonomika

ROZHOVOR. Čtvrtina aut, které v roce 2025 vyrobí Škoda Auto, mají být elektromobily. Na setkání se členy vlády to prohlásil předseda představenstva mladoboleslavské automobilky Bernhard Maier. Škodovka by podle něj měla za sedm let vyrábět hned několik modelů na elektrický pohon. V rozhovoru pro Český rozhlas pak Maier upřesnil, kdy by se měl první takový vůz dostat do prodeje.