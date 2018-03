20. 4. 2016 | ČRo |Zprávy z domova

Některé obviněné zřejmě začnou hlídat elektronické náramky. Soud je tak nebude muset posílat do vazby. Počítá s tím novela trestního řádu, kterou schválili senátoři. Norma, která také ukládá trest obecně prospěšných prací vykonat do roka místo nynějších dvou let, teď míří k podpisu prezidentovi.