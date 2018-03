Emil Zátopek

1. 3. 2016 |Jan Šmíd |Hudba

Milovníci hudby se můžou těšit na jedinečný zážitek. V Praze totiž 6. dubna vystoupí legenda šansonu, zpěvák Charles Aznavour, označovaný jako francouzský Frank Sinatra. Je to vůbec poprvé, co se Aznavour představí v české metropoli. Jak řekl, do Česka se velmi těší, ostatně Prahu dobře zná.