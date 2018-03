18. 11. 2016 |Luděk Hubáček |Ekonomika

Nabíjení elektromobilů bude v Česku zase o něco jednodušší. Aktuálně můžou majitelé dobít svoje elektrické auto pouze u 248 stojanů umístěných různě po republice. U některých z nich to ale trvá i několik hodin. Navíc často stojí mimo hlavní tahy. To se ale do dvou let změní. Energetické společnosti postaví v okolí českých dálnic až 100 nových rychlodobíjecích stanic.