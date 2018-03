26. 9. 2014 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

Ňadra nejsou zprávy. Pod tímhle heslem vznikla ve Velké Británii kampaň proti každodennímu zveřejňování obrázků modelek s odhalenými ňadry v bulvárním deníku The Sun. Ten láká své čtenáře na fotky žen „nahoře bez" už 44 let. Podle aktivistů jde o sexismus nejhrubšího zrna, který v 21. století nemá co dělat. I mediální magnát Rupert Murdoch naznačil, že by tahle tradice mohla skončit.