22. 2. 2016 |Věra Masopustová |Ekonomika

Nový systém tarifů pro platbu elektřiny by mohl znamenat zdražení až pro 38 procent domácností a většinu podnikatelů s malou spotřebou. Vyplývá to z analýzy ministerstva průmyslu, o kterou požádal premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Ten reagoval na návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ), podle kterého by se část ceny za elektřinu od roku 2017 počítala podle kapacity jističe. To by podle Sobotky přineslo řadu rizik.