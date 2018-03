Eton Dorney

7. 8. 2012 |Jaroslav Plašil, Jakub Kanta |Ostatní sporty

Když sportovec nemůže nějakou dobu závodit, může být při návratu na start pořádně hladový po úspěchu. Stejné to je i v případě rychlostního kanoisty Jana Štěrby, který po nepříjemné dopinkové kauze a následných soudních procesech nasedl zpátky do českého čtyřkajaku. A to tak, že si v něm se svými reprezentačními kolegy vyjel účast v olympijském finále.