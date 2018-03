Euro Hockey Tour

19. 12. 2015 |František Kuna, Vojtěch Man |Hokej

Když by po ledě hokejisté jezdili bez čísel a jmenovek, diváci by je poznali jen velmi těžko. Opačně to ale má brankář národního týmu Pavel Francouz, který si během hry všímá u protihráčů drobných detailů. Bude to dělat i dnes, kdy se na Channel One Cupu postaví do branky proti Švédsku.