Eurobasket

Kluž| 1. 9. 2017 |ČTK |Ostatní sporty

Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 83:68 nad domácím Rumunskem. Splnili tak jeden z prvních úkolů ke splnění cíle postoupit ze základní skupiny v Kluži do play off v Istanbulu.