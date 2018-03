12. 3. 2016 |Jakub Kanta, Vojtěch Man |Ostatní sporty

Podruhé za sebou a také podruhé v klubové historii postoupily basketbalistky ZVVZ USK Praha do závěrečného turnaje Final Four Evropské ligy. Ve čtvrtfinále totiž i napodruhé porazily italské Schio - tentokrát na domácí palubovce drtivým rozdílem 83:56. Ukázaly tak svým budoucím soupeřkám, že to s obhajobou myslí vážně.