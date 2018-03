europarlament

7. 7. 2016 |Štěpán Sedláček |Ekonomika

Výrobci elektrospotřebičů zřejmě brzy budou muset zjednodušit značky energetické náročnosti. Evropský parlament schválil návrh, který o to usiluje. Nové značení by mohlo začít platit do několika let. Místo přidávání znamének plus má znovu dostat přednost označování písmeny.