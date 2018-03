euroskeptici

1. 5. 2014 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

Britskou politickou scénu už několik měsíců zaměstnává debata o přistěhovalectví. Díky tomuto citlivému tématu má Strana pro nezávislost Spojeného království vedená Nigelem Faragem velkou šanci na úspěch ve volbách do Evropského parlamentu. Mohlo by to mít dalekosáhlé následky. Trvalého odlivu hlasů ve prospěch euroskeptické formace se bojí zejména vládní konzervativci.