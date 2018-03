20. 3. 2016 |Jakub Kanta, Vojtěch Man |Zimní sporty

Eva Vrabcová Nývltová se po metabolickém kolapsu z konce loňského roku chtěla vrátit do Světového poháru v běhu na lyžích ještě v letošní sezoně. Nestihla to, ale v tréninku je pod dohledem svého manžela pořád. Jen místo na lyžích běhá více v botách. Po vzoru třeba Martiny Sáblíkové by se totiž po zimní olympiádě ráda podívala i na tu letní.