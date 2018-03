Evropská rada

2. 10. 2016 | ČRo Plus |Zprávy ze světa

Britský expremiér Tony Blair zvažoval už tři roky před odchodem z funkce, že dobrovolně rezignuje na premiérský post, aby se mohl stát předsedou Evropské rady, tedy prvním „europrezidentem“. Jeho bývalý hlavní poradce Alastair Campbell to uvedl v úryvku z pamětí, které nyní na pokračování zveřejňuje magazín The New European.