Evropský pohár

21. 8. 2011 |Tereza Jelínková, Jan Suchan |Ostatní sporty

Většina sportovních fanoušků nemá problém vyjmenovat, jaké tři disciplíny v sobě skrývá triatlon. Pro ty, kteří by to třeba nevěděli, je to plavání, cyklistika a běh. Asi i znalce ale překvapí, že se v cyklistické části může skrývat vrchařská prémie. Ano, je to možné. Kupříkladu během dnešního Evropského poháru v Karlových Varech.