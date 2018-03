Evropský soudní dvůr

15. 3. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Česko zadržovalo kurdskou rodinu v detenčním zařízení nezákonně. Uvedl to ve středu Soudní dvůr Evropské unie, tedy nejvyšší soud v osmadvacítce. Česku podle něj chyběla příslušná právní úprava, která by za určitých podmínek dovolovala zadržování běženců s cílem přesunout je z jedné členské země do druhé.