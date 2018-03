Exekutorská komora ČR

28. 4. 2015 |Lenka Jansová, Anna Kottová |Zprávy z domova

Navrhované změny v exekucích můžou snížit jejich úspěšnost. Varovala před tím Exekutorská komora. Změny exekučního řádu by do konce týdne měli schválit poslanci. Podle návrhu se při exekuci nejdříve obstaví bankovní účty, následně se budou strhávat peníze ze mzdy, a teprve poté bude možné prodat movité a nemovité věci. Zabavení movitých věcí by se nově muselo natáčet na kameru a exekutor by si nemohl odnést některé věci, například dětské hračky.